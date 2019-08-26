ياسين المصري - فوضى بناء المساجد

2019/08/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري "لقمة تضعها في بطن جائع خير من بناء ألف جامع".أحد الحكماءأخيرًا اكتشف الحاكم بأمر الله في مصر شيئًا لم يكن في الحسبان رغم انتشاره على نطاق واسع في ربوع البلاد، ولا يجرؤ أحد على الحديث عنه، لأنه ”خط أحمر“ يحرق كل من يقترب منه، لقد إكتشف مسجدًا يقف عثرة في وسط طريق للسيارات يتم إعداده، ولأن سيادته لم يكتشف ولا يريد اكتشاف من هم الذين زرعوا هذا المسجد كما زرعوا آلاف المساجد الأخرى في طريق تق......

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