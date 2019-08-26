الحشد الشعبي ينهي تطهير أربع قرى ووادٍ جنوب غرب عكاشات في الأنبار

2019/08/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، إن قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي أكملت، اليوم، تطهير قرى عامرة ورأس عامرة وصويب الغربي وصويب الشرقي ضمن المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر.وأضاف، أن القوات تمكنت ايضا من اكمال تطهير وادي صواب.

انتهى.ص.هـ.ح.

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