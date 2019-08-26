وزير خارجية البحرين يصف قصف أكداس العتاد في العراق بأنه

2019/08/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بن أحمد، في تغريدة له، تابعها موقع الغدير، إن "ايران هي من أعلنت الحرب علينا من خلال الحرس الثوري وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن، وغيرهم على حد تعبيره.وأضاف بن حمد "فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم.إنه دفاع عن النفس".انتهى.ص.هـ.ح.

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