2019/08/26 | 22:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التخطيط :انخفاض بنسبة (1.6%) في معدل التضخم السنوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط : انخفاض بنسبة (1.6%) في معدل التضخم السنوي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط : انخفاض بنسبة (1.6%) في معدل التضخم السنوي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط : انخفاض بنسبة (1.6%) في معدل التضخم السنوي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).