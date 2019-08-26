2019/08/26 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية تضرب قضاء الرطبة وفي طريقها الى الرمادي والفلوجة والعامرية وبغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاصفة ترابية تضرب قضاء الرطبة وفي طريقها الى الرمادي والفلوجة والعامرية وبغداد وكالة خطوة برس.

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