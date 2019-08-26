كيف علق وزير خارجية البحرين على قصف مواقع الحشد

2019/08/26 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد، الإثنين، إن الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي في العراق كانت “مبررة”.

وكتب بن احمد في تغريدة على “تويتر” ا، إن “ايران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها، وحزبها اللبناني، وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن، وغيرهم”.

وزاد أنه “لا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم.



إنه دفاع عن النفس”.

وكانت طائرة مسيرة قد استهدفت، يوم أمس الأحد، عربتين كان يستقلهما مجموعة من عناصر الحشد الشعبي في اللواء 45، أدى الى مقتل اثنين وأصيب آخر نتيجة القصف.

وتأتي هذه الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط انفجارات وقعت في مخازن صواريخ تابعة للحشد الشعبي، وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحا في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

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