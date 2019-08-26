الرئاسات الثلاث وقيادات سياسية تناقش تفجيرات مخازن الاسلحة وعبدالمهدي يعرض تقريرا

2019/08/26 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عقدت الرئاسات الثلات اجتماعا مع عدد من القيادات السياسية لمناقشة تفجيرات مخازن اسلحة الحشد الشعبي ويتفقون على 6 نقاط، مؤكدين على الإلتزام بوحدة الصف الوطني.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي، انه “بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد في قصر ...

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