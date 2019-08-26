الحلبوسي يؤكد لقائد الشرطة الاتحادية على توفير الدعم للقوات الأمنية

2019/08/26 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت والوفد المرافق له.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال اللقاء استعراض الواقع الأمني لقواطع عمليات الشرطة الاتحادية، والسبل الكفيلة بتعزيز عملها ودعم المؤسسة الأمنية".

وأشاد خلال اللقاء "بالجهود التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها؛ لإرساء الأمن في المناطق المحررة وكل محافظات البلاد"، مؤكدا حرص مجلس النواب على "توفير الدعم للقوات الأمنية وبما يعزز المهام الملقاة على عاتقها".

من جهته أشاد قائد الشرطة الاتحادية "بالجهود التي تبذلها السلطة التشريعية في دعمها المتواصل للمؤسسة الأمنية".

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