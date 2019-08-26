الإطاحة بعصابة كانت تحاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات في ميسان

2019/08/26 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان اليوم الاثنين، عن احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر سيطرتها الأمنية في قضاء قلعة صالح جنوب العمارة.

وقال قائد شرطة المحافظة، اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي المحمداوي، في بيان تلقته "الغد برس"، بأن "مفارز الشرطة وبعد ورود معلومات من مصادر خاصة بالقيادة ، وتشكيل فريق من قوة أمنية لمتابعة الموضوع تم القبض على العصابة"، مبيناً بأن "كمية المخدرات التي تم ضبطها كانت (١١ كغم من مادة الكريستال المخدرة)".

وأضاف المحمداويأن "المهربين عددهم (٢) كانوا مستقلين عجلة مخبئين الكميات الكبيرة من المخدرات في أبوابها بطريقة محكمة"، مؤكداً بأن "قيادته لن تتهاون مع الذين يحاولون النيل من الشباب بترويج تلك السموم التي تفتك بالمجتمع".

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