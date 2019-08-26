2019/08/26 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yqI2jRvfxW8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب الساعدي: شركة الصناعات الجلدية تستورد "أحذية" للجيش من الصين وتضع "ليبل" الشركة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب الساعدي: شركة الصناعات الجلدية تستورد "أحذية" للجيش من الصين وتضع "ليبل" الشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).