2019/08/26 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت لجنة المناطق الكردستانية خارج ادارة الإقليم، اعتراضها على القرار الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمتعلق بحصر تصويت النازحين بمناطقهم الاصلية.

وأكدت رئيسة اللجنة جوان يونس في تصريح، خلال زيارته مخيما للنازحين في الإقليم، برفقة عدد من أعضاء البرلمان، أكدت ان حرمان النازحين من المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن رأيهم، يعتبر مخالفة للدستور العراقي الدائم، مبينة ان وفدا من اقليم كردستان سيتوجه الى بغداد لمناقشة هذا الامر، إضافة الى قيام اللجنة برفع مذكرة الى رئاسة برلمان الإقليم، شددت فيها على ضرورة السماح للنازحين بالتصويت في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة ببرلمان إقليم كردستان تعترض على حرمان النازحين من التصويت بمناطق النزوح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة ببرلمان إقليم كردستان تعترض على حرمان النازحين من التصويت بمناطق النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).