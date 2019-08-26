عبدالمهدي يعرض في اجتماع الرئاسات الثلاث تقريراً عن التفجيرات الاخيرة

2019/08/26 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

قدم

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقريراً خلال اجتماع الرئاسات الثلاث بخصوص

التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر

بيان لمكتب عبد المهدي أن” الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا للقيادات السياسية

في قصر السلام اليوم لتدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة ، حيث حضره

رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي.

وأضاف

البيان أن” الحاضرون اطلعوا على تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال

الأيام القليلة الماضية.

وأكد

المجتمعون بحسب البيان على أهمية متابعة إجراءات الحكومة المتخذة بصدد المؤشرات

المتوفرة عن تورط خارجي بالإعتداء على المخازن التي استُهدفت، مشيراً إلى أن

المجتمعون اعتبروا الإعتداء الذي حصل على اللواء ٤٥ من الحشد الشعبي في القائم

اعتداءً على السيادة العراقية، وان الشهداء الذين سقطوا نتيجته شهداء العراق.





وتابع

البان أنه “تم التأكيد على دعم الحكومة في اجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز

قدراتها الدفاعية واتخاذ كافة الاجراءات عبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات

الدولية والاقليمية كافة، والتي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه

وسيادته.





وأكد

الاجتماع أيضاً على أهمية وحدة الصف الوطني بمختلف قواه السياسية ومكوناته،

والوقوف معاً من أجل أمن العراق وسلامته وسيادته ، وإن هذا الظرف البالغ الحساسية،

إقليمياً ودولياً، يفرض على الجميع تقدير أهمية وخطورة اللحظة التاريخية، وبما

يتطلب العمل على تعزيز كل ما من شأنه دعم وترسيخ وحدة العراقيين، وحفظ استقلالية

الموقف الوطني العراقي، وصيانة النصر المتحقق على الإرهاب، وعدم التراجع عنه.

وأشار

البيان إلى أنه” خضم هذه الأحداث اتفق المجتمعون على:

1.

احترام مرجعية الدولة والتقيد بها في مختلف الظروف، والإلتزام بالسياق المؤسساتي

الدستوري، ومراعاة سيادة القانون واعتبار أي تجاوز على الدولة ومؤسساتها خروجاً عن

المصلحة الوطنية وخرقاً للقانون ويعامل وفق ذلك وبموجب ما تقتضيه قوانين الدولة

العراقية.

2.

الإلتزام بوثيقة (السياسة الوطنية الموحدة) المتفق عليها في اجتماع القادة، وعدم

الانجرار الى سياسة المحاور ورفض تحول العراق الى ساحة حرب، والامتناع أيضاً عن أن

يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على جواره.

3.

دعم وتثمين الدور البطولي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، والعمل الدؤوب لأجهزة

الأمن والأستخبارات في متابعة وملاحقة فلول داعش، والتأكيد على مواصلة هذا الدور

بمسؤولية للحيلولة دون استعادتهم لأية فرصة للتجمع أو للنهوض والعودة حتى القضاء

نهائياً على أية بقية من الدواعش.

4.

تقدير التضحيات المشرفة والدور الوطني الذي قدمه الحشد الشعبي كجزء فعال من منظومة

الدفاع الوطني، ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بما يؤكد أهمية

الإلتزام بتنفيذ الأمر الديواني، وإدارة مخازن الاسلحة حسب السياقات المتبعة في

الدولة ومن خلال اجراءات سليمة وتحت مظلة المنظومة الدفاعية، وأوامر ومتابعة

القائد العام.

5.

اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتعاطي مع الطوارئ المحتملة ومواجهة تبعاتها.

6.

متابعة الاتفاقيات والتفاهمات مع التحالف الدولي وبما يساعد على الإيفاء

بالتزاماتها تجاه سيادة العراق واستقلاله وأمنه وسلامته.

وكان

السيد رئيس مجلس الوزراء قد حضر في وقت سابق اجتماع الرئاسات الثلاث مع عدد من

قيادات الحشد الشعبي.

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