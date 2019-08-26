القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في كركوك

2019/08/26 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

كشف

قسم الشؤون الداخلية والامن في كركوك عن تمكنها من القاء القبض على مطلوبين اثنين

وفق المادة ٤ ارهاب في كمين محكم داخل

المدينة

وذكر

بيان للشؤون تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه ” توفرت لدينا

معلومات من احد مصادرنا السرية حول تواجد الارهابيين كل من (ش.م.س) و (س.د.ح) وهم

من الخلايا النائمة في تنظيم داعش الارهابي داخل مدينة كركوك “,

وتابع ” على الفور تم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين وبعد نصب كمين محكم تم القبض على الارهابيين أنفي الذكر وتسليمهم الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية لينالو جزائهم العادل “.

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