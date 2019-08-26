اربيل تنتظر  بغداد لبحث المشاكل العالقة

2019/08/26 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / اربيل

من المنتظر ان يقوم وفد من حكومة اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد، لبحث عدد من الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح متلفز تابعته ” كلكامش برس ” ، انه ” بعد تبادل الزيارات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية تستمر الجهود لمعالجة المشاكل العالقة”.

واضاف: ان “اللجان المشتركة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ،اجرت استعدادتها لاعداد التقارير الخاصة بكل ملف، لكن لحد الآن لايوجد اي موعد محدد لزيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد”.

واشار الى ان “حكومة اقليم كردستان تنتظر جواب الحكومة الاتحادية لتحديد موعد الاجتماع المقبل وزيارة العاصمة بغداد”.

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