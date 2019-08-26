الزراعة تعتزم دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين خلال الاسبوع الجاري

2019/08/26 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الاثنين، عن توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين خلال الاسبوع الحالي.وذكر مكتب الحسني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “وزير الزراعة وصل، اليوم، إلى محافظة المثنى والتقى فور وصوله بالمحافظ احمد منفي جودة ورئيس وأعضاء مجلس الحكومة المحلية من أجل التباحث في المعوقات التي تتعلق بالقطاع الزراعي في المحافظة بغية […]

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