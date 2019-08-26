2019/08/26 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العثور على مضافة كبيرة لداعش في وادي كور في قضاء داقوق التابع إدارياً لمحافظة كركوك.وذكرت القيادة في بيان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان” عمليات تعقب وتفتيش مستمرة في قضاء داقوق تجريها قطعات الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية بحثاً عن بقايا داعش الارهابي ومستندة الى قاعدة […]

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