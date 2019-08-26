العمل العراقي: حماية اجواء العراق وسيادته مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة

2019/08/26 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الاثنين المصادف ٢٦ / ٨ / ٢٠١٩ ، بيانا على خلفية الخروقات الجوية للطائرات المسيرة والقصف الخارجي الذي تعرضت له بعض مخازن الجيش العراقي ، ومما جاء فيه:

يستغرب المجلس السياسي للعمل العراقي موقف الحكومة العراقية الصامت تجاه تعرض مخازن أسلحة بعض مكونات الجيش العراقي وبالذات مقرات الحشد الشعبي ، وسكوتها عن الخروقات التي تتعرض لها اجواء العراق دون توضيح منها او اتخاذ اجراء دبلوماسي او ميداني.

وأضاف البيان: ان حماية اجواء العراق والحفاظ على امنه وسيادته مسؤولية الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ، والأخير يتحمل كامل المسؤولية تجاه ما حدث في الأسابيع الماضية وما قد يحدث في الايام المقبلة.

وختم البيان: ان حماية الأجواء وتوفير معدات الدفاع الجوي اللازمة والتحركات الدبلوماسية وتحميل التحالف الدولي مسؤوليته في حماية الاجواء وفقا لاتفاقية الإطار الستراتيجي وتوثيق الخروقات والتوجه بها الى مجلس الأمن ومصارحة الرأي العام بما يجري قد تكون اجراءات طبيعية ومنطقية وعملية لمثل هكذا ازمات بدلا عن السكوت غير المبرر فيما يخص امن وسيادة العراق وسلامة ابناءه.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٦ / ٨ / ٢٠١٩

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