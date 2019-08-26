قيادي في بدر: المهندس يملك أدلة ووثائق عن انتهاك إسرائيل لأجواء العراق

2019/08/26 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، ان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يملك ادلة ووثائق عن انتهاك إسرائيل لأجواء العراق.

وقال الكاظمي لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" الموقف الحكومي متأخر وخجول، ولم يكن بالمستوى المطلوب ولم يطالبوا من الولايات المتحدة بدورهم في توضيح هذه الاعتداءات".وأضاف ان" اللجنة الأمنية المشرفة شخصت الأسلحة عراقية ولا علاقة لها بادعاءات إسرائيل مطلقاً على انها أسلحة إيرانية".



وعن اجتماع الرئاسات الثلاث بقيادات الحشد الشعبي أوضح الكاظمي ان" هادي العامري تحدث بجدية من موقف الحكومة لما تتعرض له مقار الحشد وحمايتها، في حين تحدث قيادي من الحشد {لم يذكر اسمه} انه احترم راي الحكومة ولم يقم بتصعيد البيانات وارد ان يكون هناك موقف حكومي".



وتابع" كما جرى الحديث عن التلميحات الإسرائيلية ووسائل اعلام اجنبية وصحف أمريكية بان إسرائيل كان لها هذا الدور في استهداف مقار الحشد وكذلك ان الولايات المتحدة غير راضية عن هذا الشيء"، مشيرا الى ان" إسرائيل وامريكا تتبدلان الأدوار والحكومة في زاوية ضيقة".وأشار الكاظمي الى انه" على عبد المهدي مصارحة الشعب بخصوص ماجرى وان يكون هناك موقف لسلامة العراق، فنحن لا نسعى لإشعال حرب في المنطقة ولكن يجب ان نضغط على أمريكا لتأخذ دورها"، مستدركاً" سفارة أمريكا ذات الخمسة الاف موظف ليست مؤسسة خيرية في العراق، والحكومة يمكنها استخدام بنود الاتفاقية للضغط على أمريكا".وحول بيانات أبو مهدي المهندس وفالح الفياض اكد ان" هناك تضارب في بيانات المهندس والفياض وهذا يعود الى التقاطعات السياسية مع الميدان؛ لكن المهندس لديه ادلة ووثائق عن انتهاك إسرائيل لأجواء العراق"، لافتا الى ان" الحشد الشعبي كمؤسسة حكومية لا يسوغ له فعل شيء مغايرا لإرادة الحكومة فالفصائل المسلحة حاجة وطنية وليست كمالية".ونوه الكاظمي الى" وجود كتل سياسية تقف مع الجانب الأمريكي والبعض يبرر لإسرائيل ويريد خلط الأوراق واضعاف الحشد الشعبي"، موضحاً" قد يكون هناك مبرراً للبنان بشكل صريح باتهام إسرائيل؛ لكن العراق قد يكون هناك من يبرر لداعش وجهات خارجية"، مردفاً الى ان" تأخير القرار الحكومي يضعف هيبة الدولة".



واختتم الكاظمي بالقول" استدعاء القائم بالأعمال الأمريكية يخفف على الخارجية العراقية، الا ان أمريكا تتنصل من الاعتداءات المتكررة على مقار الحشد، فلابد من الخارجية والحكومة حسم الموضوع بسرعة".انتهى

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