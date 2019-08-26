2019/08/26 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلسطين المحتلة: الاعلام الإسرائيلي: نتنياهو طلب من بومبيو توجيه تحذير شديد اللهجة للحكومة اللبنانية من الرد المحتمل لحزب الله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين المحتلة: الاعلام الإسرائيلي: نتنياهو طلب من بومبيو توجيه تحذير شديد اللهجة للحكومة اللبنانية من الرد المحتمل لحزب الله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين المحتلة: الاعلام الإسرائيلي: نتنياهو طلب من بومبيو توجيه تحذير شديد اللهجة للحكومة اللبنانية من الرد المحتمل لحزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).