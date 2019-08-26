الشيخ قيس الخزعلي: استهداف الحشد الشعبي مفردة من مشروع يستهدف كل العراق (موسع)

2019/08/26 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، مساء اليوم الاثنين، ان: استهداف الحشد الشعبي مفردة من مشروع يستهدف كل

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