ضمنهم امرأة .. ضبط 6 مسافرين إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية

2019/08/26 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط ستة مسافرين إيرانيين من ضمنهم امرأة بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه تم "في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط وبالتعاون مع مفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ من ضبط (6) مسافرين إيرانيين ومن ضمنهم إمرأة بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة في صالة دخول المسافرين".وأضافت المنافذ، "كان مجمل المخدرات المضبوطة لديهم (ميتادون قنينة واحدة، حشيشة غرام واحد، ترياك 31 غرام، حبوب مخدرة 230 حبة)"، لافتا الى أنه تمت "إحالة المسافرين وماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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