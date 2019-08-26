2019/08/26 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، تمكنها من معالجة طائرة مسيرة، حلقت فوق احد مقراتها في محافظة نينوى.

وأوضحت القيادة في بيان، ان استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت، طائرة مسيرة حلقت لفترة تزيد عن عشرين دقيقة، فوق أحد مقراتها، مشيرة الى معالجتها بسلاح مقاومة الطائرات، بعد التأكد من المراجع بأن الطائرة ليست عراقية، وليس لقيادة العمليات المشتركة علم بتحليقها، حسب تعبير البيان

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن معالجته طائرة مسيرة في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن معالجته طائرة مسيرة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).