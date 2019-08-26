زهير الخويلدي - الميزان الطبيعي عند أبي بكر الرازي

2019/08/26 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " هذه صناعة لا تمكن الإنسان الواحد إذا لم يحتذ فيها على مثال من تقدمه أن يلحق فيها كثير شيء ولو أفنى جميع عمره فيها لأن مقدارها أطول من مقدار عمر الإنسان بكثير"إذا كان فخر الدين الرازي مجرد متكلم ومن العلماء الموسوعيين حيث برع في التفسير والفقه والفراسة والفيزياء واللغة والطب والفلك والرياضيات وولد في الري عام 1149 ميلادي وتوفي تقريبا في هراة عام 1209 ميلادي وألف مفاتيح الغيب وأنوار التأوي......

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