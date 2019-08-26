الروهينغا.. مأساة اللاجئين تتواصل ولا حلول في الأفق

2019/08/26 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام ثان يمر، لا شيء يتغير في مخيمات أقلية الروهينغا في مدينة كوكس بازار في بنغلاديش سوى أن جوانبها تتسع وتتمدد، رغم

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