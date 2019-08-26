مانشستر يونايتد يفقد مدافعه 5 أسابيع بسبب الإصابة

2019/08/26 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أيام مانشستر يونايتد السيئة على ما يبدو أنها لن تتوقف، فالظهير الأيسر لوك شاو قد يغيب عن صفوف الفريق الإنكليزي لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة.

وكان مانشستر يونايتد خسر أول ثلاث نقاط في الدوري عندما سقط على ملعبه أمام كريستال بالاس، وثلاث نقاط ضائعة جاءت بعد ضياع نقطتين أيضا بالتعادل مع ولفرهامبتون في الجولة الثانية، لكن المصائب لم تتوقف هنا، مع احتمالية غياب لوك شاو لفترة طويلة.

صحيفة ديلي ميل كشفت في تقرير حصري لها اليوم الاثنين عن احتمالية غياب لوك شاو لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة.

شاو يعاني من تمزق في العضلة الخلفية قد يجعله غير متاحاً للعب لفترة ليست بالقصيرة، وفقا للتقرير.

الأشعة التي خضع لها شاو بعد خروجه مصابا أمام كريستال بالاس، جاءت نتيجتها أسوأ مما هو متوقع، فالإصابة عبارة عن تمزق في العضلة.

ومن المنتظر أن يخضع شاو لفحوصات طبية جديدة، لتحديد المدة النهائية لغيابه وفقا لديلي ميل.

صاحب الـ 24 عاما لن يكون متاحا لمانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون وليستر سيتي ووست هام وأرسنال، مع احتمالية زيادة مدة الغياب.

ومن المنتظر ان يدفع مدرب مانشستر يونايتد سولشاير، باللاعب أشلي يونغ كأساسي، مع وجود ماركوس روخو كخيار بديل، لتعويض المصاب شاو.

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