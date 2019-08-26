صد تعرض لداعش شمال شرقي ديالى ومصدر يكشف الحصيلة

2019/08/26 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى ،اليوم الإثنين، بإصابة عنصرين أمنيين خلال صد تعرض لداعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "عنصرين أمنيين أصيبا بجروح متوسطة خلال احباط تعرض لداعش على نقطة قرب قرية شيرك ضمن المناطق الحدودية لقضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه "تم نفل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج ، فيما تمت السيطرة على الموقف وطرد الارهابيين المهاجمين".

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