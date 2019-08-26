2019/08/26 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب السابق فوزي اكرم ترزي البرلمان الى عقد جلسة طارئة واتخاذ

إجراءات رادعة وصارمة لوضع حدا للتجاوزات والانتهاكات بحق

العراقيين. ترزي ولدى استضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق اشار الى ان هناك

صراعات ومؤامرة دولية وإقليمية على العراق والشرق الأوسط ومحاولات

يائسة من اجل خلق ازمة والتجاوز على سيادة العراق, مشددا على اهمية

تحريك السلك الدبلوماسي لإيصال صوت العراق الى العالم.واضاف ان هناك

تقصير واضح من القوات الاميركية في حماية الأجواء العراقية بحسب

الاتفاقية بين بغداد وواشنطن كما ان لولا وقوف الحشد الشعبي في

الخنادق والسواتر وسطروا اروع البطولات لسقط الكثير من الحكام

العرب.بدوره قال استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور

ياسين البكري لدى استضافته في البرنامج ذاته لت بيان الرئاسات ذهب

باتجاه ان يكون للدولة الصوت الأساسي لمعالجة ما يحدث من انتهاك

للأجواء العراقية, مبينا ان اللجان التحقيقية لم تصل الى نتيجة وكشف

من استهدف الحشد الشعبي على الرغم من أصابع الاتهام تشير الى الكيان

الإسرائيلي .ودعا الحكومة استخدام الخيار الدبلوماسي لإدانة

الكيان الصهيوني كما على الخارجية ادانة تصريحات وزير الخارجية

البحريني وتدخله في شؤون العراق, منوها الى ان : العراق يؤكد انه مع

الحياد وانه لا يكون جزء من الصراع في المنطقة.من جهته اكد الخبير

الأمني العميد عدنان الكناني ان الاتفاقية الأمنية انتهى مفعولها في

العام 2011 مع انسحاب القوات الأميركية التي تفرض سيطرة تامة على

الأجواء والقواعد العسكرية في العراق, مبينا ان اميركا تنتهك الأجواء

العراقية وهي المسؤولة عن حمايتها كما ان الطائرات التي استهدفت الحشد

انطلقت من القواعد الأميركية وقد تكون إسرائيلية, ولفت الى ان منظومة

الدفاع الجوي مشلولة امام التسليح العالي وإمكانيات الطائرات

الإسرائيلية والأميركية وان الولايات المتحدة ستستخدم كافة السبل

لتعطيل تسليح العراق بمنظومة اس 300 او 400 من روسيا وعليه ان يتجه

لايران لتزويده بالمنظومات الحديثة للدفاع الجوي, مبينا انه لا يمكن

استبعاد الدور الأميركي بإعادة تدوير داعش من جديد لتنفيذ النوايا

التوسعية للكيان الإسرائيلي في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز ما جاء في الحصاد هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز ما جاء في الحصاد هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).