2019/08/26 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5p9pFd6tAU8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | الحماقات الاسرائيلية .. مزاد انتخابي وعصيان امريكي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | الحماقات الاسرائيلية .. مزاد انتخابي وعصيان امريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).