جودت يستعرض للحلبوسي الواقع الأمني لقواطع عمليات الشرطة الاتحادية

2019/08/26 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت والوفد المرافق له تعزيز ودعم المؤسسة الامنية.وذكر بيان لمكتبه، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه” جرى خلال اللقاء استعراض الواقع الأمني لقواطع عمليات الشرطة الاتحادية، والسبل الكفيلة بتعزيز عملها ودعم المؤسسة الأمنية”.وأشاد الحلبوسي، […]

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