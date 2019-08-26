2019/08/26 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بسرقة دور سكنية في مدينة الناصرية .وذكر بيان للقيادة تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “شعبة مكافحة إجرام الناصرية من إلقاء القبض على المتهم ( أ .و .ب ) البالغ من العمر 29 عاما يسكن القرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة أثاث منزل في ذي قار وكالة خطوة برس.

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