قمة السبعة بين احتراق الرئة الخضراء واحتضان الاستبداد

2019/08/26 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غير العادة في دورات سابقة، اختتمت قمة مجموعة السبع أعمالها في منتجع بياريتز الفرنسي من دون بيان ختامي، وذلك تفادياً لما

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