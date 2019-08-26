بعضهم يرى حربا بالأفق.. كيف ينظر الإيرانيون لاستهداف إسرائيل حلفاءهم؟

2019/08/26 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت أوساط سياسية إيرانية، في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على حلفائها في العراق وسوريا ولبنان “حربا تلوح في الأفق”، فيما أكدت الحكومة الإيرانية

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