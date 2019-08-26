عصائب اهل الحق: قادرون على الوصول إلى إسرائيل وردع المعتدين

2019/08/26 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، الأثنين، إن الجغرافيا والحدود لن تكون عائقا أمام “الأحرار والمقاومين” للوصول إلى إسرائيل وردع ما وصفه بـ”الكيان المعتدي”.

وذكر الطليباوي، في بيان اليوم (26 آب 2019) “بعد أن تمادى الكيان الصهيوني الغاصب بالعدوان على العراق وقصف مقرات وقطعات الحشد الشعبي المقدس صار لزاما على الأحرار والمقاومين ردع هذا الكيان المعتدي”.

وزاد، أن “هذا الكيان المجرم اذا تصور بأنه سيكون في منأى عن ضربات المقاومة فهو واهم ومخطئ، لأن أبناء العراق والمقاومة لن يناموا على الضيم وسيثأرون لدماء شهدائهم عاجلا أم آجلا”.

وأردف الطليباوي، “أيها الصهاينة كما قلنا في السابق لأذنابكم الدواعش بأننا سنصل إليكم ووصلنا ودمرنا خلافتهم المزعومة..



فإننا اليوم نقول لكم: ايها الصهاينة سنصل اليكم وسنواجهكم ونهزمكم وإذا تصورتم بأن الجغرافيا والحدود ستكون عائقا أمام الوصول إليكم فأنتم واهمون”.

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