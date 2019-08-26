ايران تؤكد استتباب الامن في الحدود لعبور زوار الاربعين

2019/08/26 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ايران بان الامن مستتب في الحدود تماما في المعابر الحدودية الاربعة مع العراق لعبور زوار اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه) وليس هنالك اي هاج...

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