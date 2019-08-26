الشيخ قيس الخزعلي:استهداف الحشد الشعبي مفردة من مشروع يستهدف كل العراق

2019/08/26 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، مساء اليوم الاثنين، ان: استهداف الحشد الشعبي مفردة من مشروع يستهدف كل العراق، مضيفا ان: العراق لديه قوة كبيرة يستطيع ان يستنزف اي مشروع، لذلك يحاولون إضعافه.وقال سماحته في لقاء متلفز مع عدد من القنوات الفضائية، ان: الحاج ابو مهدي المهندس رجل ميداني

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