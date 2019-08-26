دولة القانون: قصف الحشد رسالة لبقية المؤسسات العسكرية

2019/08/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد المتحدث باسم دولة القانون بهاء الدين النوري، قصف مقار الحشد الشعبي "رسالة" لبقية المؤسسات العسكرية.

وقال النوري لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الليلة ان" اجتماع الرئاسات الثلاث حول الاعتداءات على مقار الحشد الشعبي ليست ثرثرة كما يقال، وموضوعة الاستهداف ليس سهلاً عليهم؛ لكنها اتخذت عدة مقررات".وعد النوري، قصف مقار الحشد "استهدافاً لزعزعة الامن في العراق"، موضحاً ان" ضرب مقار الحشد رسالة مفادها انه بإمكان هذه الجهات ضرب أي مقر عسكرية عراقي".



وتابع" في اول قصف لمخازن عتاد الحشد الشعبي تشكلت لجنة حكومية؛ لكنها لم تقدم الى الان نتائج التحقيق، في حين هناك استهدافات متكررة وعملية منظمة، وعلى الولايات المتحدة التعريف عمن ضرب هذه المقار وفقاً للاتفاقية الستراتيجية الأمنية بين البلدين".وشدد النوري على" ضرورة ضغط الحكومة على الجانب الأمريكي الماسك للجو للكشف عن الجهة التي تستهدف المقار الأمنية العراقية"، مبينا ان" العراق يمر بمراحل متكررة من عدم الاستقرار، وهناك جهات خارجية تسعى لزجه في صراع المنطقة".



وزاد" ليس لدينا محاور ولا نريد ان نلعب هذا الدور؛ لكننا نريد الاستقرار ولا نسمح بانتهاك سيادة العراق، فهناك بنود في الاتفاقية العراقية الامريكية يمكن للحكومة استثمرها للضغط على أمريكا، فهي مجبرة ان توضح هوية المعتدي على العراق".ونوه النوري الى ان" السياسة الخارجية للعراق مهمة ويجب ان يكون للوزارة المعنية دور واضح وصريح بالاعتداء، اما استدعاء السفير او القائم بالاعمال الامريكي شيء طبيعي".واختتم النوري بالقول" اليوم نسير في طريقين لا نريد جر العراق في طريق الحروب ولكن لن نسمح باستهداف المؤسسات الأمنية، فنحن مع الرد الواضح تجاه هذه الانتهاكات".انتهى

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