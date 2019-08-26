2019/08/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- وفق معطيات اللجنة الحكومية فأن استهداف معسكرات الحشد وقادته تم من قبل طيران اسرائيلي

- على البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة الخطر الكبير الذي يهدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكصوصي للعهد: منذ 2003 اميركا والكيان الإسرائيلي يعدان المؤامرات ضد العراق وشعبه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكصوصي للعهد: منذ 2003 اميركا والكيان الإسرائيلي يعدان المؤامرات ضد العراق وشعبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).