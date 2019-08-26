فلسطين… نضال الذاكرة

2019/08/26 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في «كتاب الضحك والنسيان» للروائي التشيكي ميلان كونديرا عبارة بليغة تقول أن نضال الإنسان ضد السلطة الغاشمة هو نضال للذاكرة ضد النسيان.

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