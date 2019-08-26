ريال مدريد يعلن إصابة خاميس رودريغيز

2019/08/26 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ريال مدريد، الاثنين، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة خلال المباراة ضد بلد الوليد السبت الماضي، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال الريال في بيان أصدره اليوم: “بعد الاختبارات التي خضع لها اليوم لاعبنا خاميس رودريغيز، من قبل الطاقم الطبي للفريق، تم تشخيص إصابته في العضلة النعلية اليمنى..سيتواصل

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