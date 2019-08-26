مصرع وإصابة شخصين بعملية تنظيف سلاح في ذي قار

2019/08/26 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان عملية تنظيف سلاح انتهت بمقتل وإصابة شخصين شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "عملية تنظيف سلاح كلاشنيكوف انتهت بمقتل شاب في الثامنة عشر من عمره وإصابة والده الاربعيني بجروح خطرة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة الشاب إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما ارسلت المصاب إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية لتلقي العلاج اللازم".

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