2019/08/26 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الاثنين، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي السوري، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة: "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة".

وأضاف المصدر أن "عددا من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة".

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لمكان الانفجار، بالإضافة إلى صورة أحد الذين لقوا مصرعهم، ويدعى، أحمد الشواخ الحمدلي، من بلدة دبسي عفنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).