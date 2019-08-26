ديالى.. وفاة طفل حزناً على والده الذي قُتل بمعركة مع “داعش”

2019/08/26 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق شيّع أهالي مدينة #كفري بمحافظة #ديالى، اليوم الإثنين، جثمان الطفل #بريار، الذي توفي حزناً على والده الذي قتل بمعركة مع تنظيم “داعش”، في 31 يوليو/تموز الماضي، […]

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