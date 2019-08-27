عبد المهدي يحذر القوى السياسية ويدعوها الى الحفاظ على سيادة العراق

2019/08/27 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، في تغريدة له على “تويتر “، القوى السياسية الى الوقوف معا للحفاظ على امن العراق وسيادته .

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