2019/08/27 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | رسالة من مواطن نجفي: مانريد الشيعة يحكمونا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PAKKQ5LMKz4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | رسالة من مواطن نجفي: مانريد الشيعة يحكمونا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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