مقتل جنديين اثنين بنيران قناص قرب خانقين

2019/08/27 | 00:08

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بغداد اليوم - ديالى افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان جنديين اثنين قتلا بنيران قناص قرب قضاء خانقين. وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديين قتلا بنيران قناص داعشي قرب نقطة مرابطة أمنية قرب قرية محمد شيربيك في ريف خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة".واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".

بغداد اليوم _ ديالى

قال النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، الإثنين، إن تنظيم داعش يدفع لإيقاظ خلاياه في حزام مدينة بعقوبة لإثارة الفوضى بأكبر مدن المحافظة.

وذكر التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الـ 72 ساعة الماضية ش

بغداد اليوم - ديالى

وجهت اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، الاثنين، رسالة إلى المسؤولين بعد تصريحات تضر بأمن المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث بعض النواب والساسة عن وجود تدهور أمني في ديالى أمر غ

بغداد اليوم _ بغداد

رأى الخبير العسكري مؤيد الجحيشي، الاثنين (26 اب 2019، ان حوادث قصف مقار ومخازن أسلحة الحشد الشعبي، مؤخرا، "كشفت" عدم إمتلاك الحشد أسلحة استراتيجية "أو حتى صواريخ".

وقال الجحيشي لـ(بغداد اليوم)، إن "ا

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