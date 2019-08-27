"ثورة" الذكاء الاصطناعي.. كيف ستنقذ حياة ملايين البشر؟

2019/08/27 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد القفزات الهائلة التي قام بها الذكاء الصناعي في كل المجالات، تمكن القطاع الطبي من تسخير هذا الإنجاز للتشخيص الطبي، الذي يعد من

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