أوغلو يهدد أردوغان.. بـ

2019/08/27 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرة أخرى، يعود رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أغلو إلى الأضواء، مع تهديده بفضح رفيقه السابق، الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان.



وقال داود

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