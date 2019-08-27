كربلاء تحتضن بطولة العراق للشباب والماسترز لبناء الاجسام

2019/08/27 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام إقامة بطولة العراق للشباب والماسترز في محافظة (كربلاء المقدسة).وقال اتحاد اللعبة في بيان تلقت وكالة نون الخبريةK نسخة منه ان" محافظة كربلاء المقدسة ستستضيف منافسات بطولة العراق للشباب والماسترز يوم الخميس والجمعة القادمة على قاعة القصر الثقافي في المحافظة".مبينا ان " يوم الخميس المقبل سيكون موعدا لاقامة المؤتمر الفني وعملية الميزان في تمام الساعة الخامسة عصراً فيما سيكون موعد انطلاق المنافسات للشباب والماسترز الساعة التاسعة من صباح الجمعة المقبل".

اسامة الخفاجي

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