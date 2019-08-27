اصحاب العقود يتظاهرون في كربلاء

2019/08/27 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من اصحاب العقود في دائرة الاعمار والاسكان والبلديات في كربلاء المقدسة تظاهرة امام مجلس المحافظة للمطالبة باحتساب خدمة العقد والاجر اليومي وتطبيق بعض القوانين.وقال احد المتظاهرين لوكالة نون الخبرية إن “تطاهرة اليوم لمنتسبي دائرة الاعمار والاسكان والبلديات جاءت للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء (12) وبدون تغيير، وتطبيق قانون العمل رقم (27) لسنة 2015 لتشغيل العاملين”.

واضاف ان “المتظاهرين طالبوا باحتساب خدمة العقد والاجر اليومي لأغراض العلاوة والترفيع، والزام الدوائر باحتساب الترفيع من تاريخ الاستحقاق القانوني اضافة الى التثبيت على الملاك الدائم".

ومن المطالبات التي رفعها العمال، صرف رواتبهم شهرياً وليس يومياً، وتحديد مواعيد ثابتة لذلك، والتثبيت كعمال دائمين، وتطبيق شروط تضمن ظروف عمل عادلة تحفظ سلامتهم البدنية والنفسية.

يذكر ان محافظة كربلاء افتتحت قبل اسابيع نصب للعمال في المحافظة في الوقت الذي يشتكي فيه هؤلاء سوء ظروف العمل وتأخر صرف المستحقات المادية ورفع عمال نظافة من المحافظة طلبات لإنصافهم وصرف مستحقاتهم ومنحهم حقوقهم، بدلاً من تشييد نصب لهم.

اسامة الخفاجي

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