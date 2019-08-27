2019/08/27 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن ائتلاف النصر، اليوم الثلاثاء، عن تأييده ودعمه لمخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث والقيادات الوطنية، مشددا على الزام جميع القوى بمحددات واهداف اللقاء حرصا على وحدة الصف الوطني والمصالح العراقية العليا.وقال الائتلاف في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه انّ “ائتلاف النصر يؤكد على وجوب اعتماد مسطرة واضحة لمصالح الوطن ووحدته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف النصر: ندعم مخرجات اجتماع الرئاسات والقيادات الوطنية وكالة خطوة برس.

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